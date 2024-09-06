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Полугрош (1/2 гроша) 1580 года (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1580 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5817 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
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