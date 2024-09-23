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Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2946 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9750 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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