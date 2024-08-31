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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1580 года "Литва". Без щитов (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Без щитов

Аверс монеты - 1 грош 1580 года "Литва" Без щитов - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1580 года "Литва" Без щитов - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1580 года "Литва". Без щитов. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1377 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2377 $
Цена в валюте аукциона 11250 PLN
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1580 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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