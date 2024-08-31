Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1580 года "Литва". Без щитов (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Без щитов
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,81 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал 1 грош
- Год 1580
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1580 года "Литва". Без щитов. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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