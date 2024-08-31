1 грош 1580 года "Литва". Без щитов (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1580 года "Литва". Без щитов. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 36000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

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