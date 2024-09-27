Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без номинала (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Без номинала
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без номинала. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 43000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
9866 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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12
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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