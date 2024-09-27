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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без номинала (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Без номинала

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова" Без номинала - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова" Без номинала - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без номинала. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 43000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
9866 $
Цена в валюте аукциона 43000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
1267 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2016
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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