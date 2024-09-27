Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без номинала (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без номинала. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 43000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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