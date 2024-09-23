Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586". Герб Баториев (Зубы) (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Герб Баториев (Зубы)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1580
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года. Герб Баториев (Зубы). Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
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