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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586". Герб Баториев (Зубы) (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Герб Баториев (Зубы)

Аверс монеты - Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586" Герб Баториев (Зубы) - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586" Герб Баториев (Зубы) - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года. Герб Баториев (Зубы). Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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