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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Портрет в рамке (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Портрет в рамке

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова" Портрет в рамке - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова" Портрет в рамке - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Портрет в рамке. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
1968 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
4212 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность VG
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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