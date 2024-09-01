Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Портрет в рамке (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Портрет в рамке
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1580
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Портрет в рамке. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2943 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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