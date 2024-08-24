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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1580 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1580 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1580 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,81 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1580 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2571 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2121 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
691 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rauch - June 11, 2021
Продавец Rauch
Дата 11 июня 2021
Сохранность F
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1580 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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