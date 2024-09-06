Талер 1580 года. Дата над портретом (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата над портретом. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе GGN за 9000 PLN. Торги состоялись 28 июля 1990.

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