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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1580 года. Дата над портретом (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Дата над портретом

Аверс монеты - Талер 1580 года Дата над портретом - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Талер 1580 года Дата над портретом - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Felix Schiessinger

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Талер
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата над портретом. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе GGN за 9000 PLN. Торги состоялись 28 июля 1990.

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Польша Талер 1580 на аукционе GGN - July 28, 1990
Польша Талер 1580 на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность XF
Цена
9000 zł
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша Талер 1580 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1580 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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