Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1580 года. Дата над портретом (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Дата над портретом
Фотография: Felix Schiessinger
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 28,83 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Талер
- Год 1580
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата над портретом. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 539 проданному на аукционе GGN за 9000 PLN. Торги состоялись 28 июля 1990.
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