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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Дата по сторонам портрета

Аверс монеты - Талер 1580 года Дата по сторонам портрета - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Талер 1580 года Дата по сторонам портрета - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Талер
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

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Польша Талер 1580 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
64185 $
Цена в валюте аукциона 55000 EUR
Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность VF
Цена
64218 $
Цена в валюте аукциона 250000 PLN
Польша Талер 1580 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Талер 1580 на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1580 на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Талер 1580 на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
Польша Талер 1580 на аукционе Heritage - August 13, 2015
Польша Талер 1580 на аукционе Heritage - August 13, 2015
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1580 на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1580 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1580 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1580 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Талер 1580 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша Талер 1580 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1580 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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