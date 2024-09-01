Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.

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