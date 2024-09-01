Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Дата по сторонам портрета
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 865 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 80000 EUR. Торги состоялись 1 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Felix Schiessinger (1)
- Heritage (3)
- Künker (2)
- Otto Helbing (1)
- WCN (3)
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность VF30 NGC
Цена
64185 $
Цена в валюте аукциона 55000 EUR
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 августа 2015
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск