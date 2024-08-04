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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал над гербами (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Номинал над гербами

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва" Номинал над гербами - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва" Номинал над гербами - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал над гербами. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 28000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Janas (1)
  • Künker (9)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (3)
  • PDA & PGN (2)
  • WAG (1)
  • WCN (2)
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1104 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
4318 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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