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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал под портретом (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Номинал под портретом

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва" Номинал под портретом - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва" Номинал под портретом - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал под портретом. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14750 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
898 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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