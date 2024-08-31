Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал под портретом (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Номинал под портретом
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1580
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал под портретом. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14750 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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