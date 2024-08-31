Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал под портретом (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Литва". Номинал под портретом. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 14750 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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