Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1580 года (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1580 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
8391 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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