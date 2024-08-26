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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1580 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1580 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1580 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,86 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1580 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 594 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1580 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
8391 $
Цена в валюте аукциона 34000 PLN
Польша 1 грош 1580 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1580 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 1 грош 1580 на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша 1 грош 1580 на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша 1 грош 1580 на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша 1 грош 1580 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1580 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Solidus Numismatik - July 20, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1580 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Польша 1 грош 1580 на аукционе Rzeszowski DA - November 22, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 грош 1580 на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
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Польша 1 грош 1580 на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша 1 грош 1580 на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1580 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1580 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность F
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Польша 1 грош 1580 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1580 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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