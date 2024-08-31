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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1577 года "Осада Гданьска" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1577 года "Осада Гданьска" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Sincona

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1577
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1577 года "Осада Гданьска". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2179 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2003.

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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
10534 $
Цена в валюте аукциона 42000 PLN
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность F
Цена
3121 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - September 26, 2006
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность UNC
Цена
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность XF
Цена
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1577 "Осада Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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