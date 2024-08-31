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Дукат 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1577 года "Осада Гданьска". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2179 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 10500 EUR. Торги состоялись 23 сентября 2003.
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность VF
Цена
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