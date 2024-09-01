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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1577 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1577 Осада Гданьска
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Дукат 1577 Осада Гданьска Надчекан
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1577 Осада Гданьска
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
Полталера 1577 Осада Гданьска
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 грош 1577 Осада Гданьска
Средняя цена 820 $
Продажи
0 275
Аверс
Реверс
Шеляг 1577 Осада Гданьска
Средняя цена 640 $
Продажи
0 71
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