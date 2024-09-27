Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 27,5 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Талер
- Год 1577
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1577 года "Осада Гданьска". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4198 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 15000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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