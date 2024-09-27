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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Талер 1577 года "Осада Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Талер 1577 года "Осада Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 27,5 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Талер
  • Год 1577
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1577 года "Осада Гданьска". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4198 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 15000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (2)
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 189 EUR
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Dorotheum - November 18, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Frühwald - July 4, 2021
Продавец Frühwald
Дата 4 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Heritage - August 3, 2017
Продавец Heritage
Дата 3 августа 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1577 "Осада Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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