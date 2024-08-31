Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1577 года "Осада Гданьска". Надчекан (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Надчекан
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1577
- Монетный двор Гданьск
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1577 года "Осада Гданьска". Надчекан. Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
Сохранность
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- WCN (4)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
8107 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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