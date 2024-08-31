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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1577 года "Осада Гданьска". Надчекан (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Надчекан

Аверс монеты - Дукат 1577 года "Осада Гданьска" Надчекан - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1577 года "Осада Гданьска" Надчекан - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1577
  • Монетный двор Гданьск
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1577 года "Осада Гданьска". Надчекан. Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WCN (4)
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
9468 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
8107 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - May 22, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Meister & Sonntag - November 18, 2011
Продавец Meister & Sonntag
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 2 декабря 2006
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - September 26, 2006
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - September 26, 2006
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1577 "Осада Гданьска" на аукционе UBS - September 13, 1999
Продавец UBS
Дата 13 сентября 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1577 "Осада Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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