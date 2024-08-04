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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1577 года "Осада Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1577 года "Осада Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1577
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1577 года "Осада Гданьска". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе WDA - MiM за 11000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
235 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1577 "Осада Гданьска" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1577 "Осада Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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