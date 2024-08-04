Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1577 года "Осада Гданьска". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе WDA - MiM за 11000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность AU
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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