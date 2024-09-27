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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Полталера 1577 года "Осада Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Полталера 1577 года "Осада Гданьска" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 13,75 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Полталера
  • Год 1577
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1577 года "Осада Гданьска". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша Полталера 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
15913 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Польша Полталера 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Полталера 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
16401 $
Цена в валюте аукциона 50000 PLN
Польша Полталера 1577 "Осада Гданьска" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1577 "Осада Гданьска" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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Польша Полталера 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Полталера 1577 "Осада Гданьска" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность G
Цена

Где продать?

Для продажи Полталера 1577 "Осада Гданьска" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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