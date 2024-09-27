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Полталера 1577 года "Осада Гданьска" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1577 года "Осада Гданьска". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 57 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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