Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1584 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1584
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1584 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 53000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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