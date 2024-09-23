Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1584 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1584 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1584 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1584 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 53000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • CNG (1)
  • Frühwald (1)
  • GGN (1)
  • Heritage (4)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (2)
  • Künker (6)
  • MARCINIAK (3)
  • Naumann (1)
  • Niemczyk (12)
  • Rauch (1)
  • Spink (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
  • WCN (9)
  • WDA - MiM (1)
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
12900 $
Цена в валюте аукциона 52000 PLN
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
9316 $
Цена в валюте аукциона 36500 PLN
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Rauch - December 4, 2020
Продавец Rauch
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 14, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Heritage Eur - November 17, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1584 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1584 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск