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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1584 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1584 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1584 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Stack's Bowers Galleries

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1584 года "Рига". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4388 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.

Сохранность
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Польша Дукат 1584 "Рига" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Польша Дукат 1584 "Рига" на аукционе Stack's - January 17, 2022
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
180000 $
Цена в валюте аукциона 180000 USD
Польша Дукат 1584 "Рига" на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность VF
Цена
27293 $
Цена в валюте аукциона 21500 EUR
Польша Дукат 1584 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Дукат 1584 "Рига" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность G
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1584 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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