Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1584 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1584 года "Рига". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4388 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180000 USD. Торги состоялись 16 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Künker (1)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 17 января 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
180000 $
Цена в валюте аукциона 180000 USD
Где продать?
Для продажи Дукат 1584 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск