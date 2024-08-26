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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1583 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1583 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1583 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1583 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 141500 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (16)
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9872 $
Цена в валюте аукциона 40000 PLN
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 2, 2023
Продавец Aurea
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
2062 $
Цена в валюте аукциона 46000 CZK
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Naumann - July 2, 2023
Продавец Naumann
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1583 "Гданьск" на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1583 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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