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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1583 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1583 Гданьск
Средняя цена 9100 $
Продажи
0 59

Серебряные монеты (Стефан Баторий)

Аверс
Реверс
Талер 1583
Средняя цена 100000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера 1583
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1583 Большая голова
Средняя цена 170 $
Продажи
0 126
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1583 Рига
Средняя цена 170 $
Продажи
3 278
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1583 Литва
Средняя цена 110 $
Продажи
0 298
Аверс
Реверс
1 грош 1583 Рига
Средняя цена 280 $
Продажи
1 69
Аверс
Реверс
Шеляг 1583
Средняя цена 40 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1583
Средняя цена 30 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Денарий 1583 Гданьск
Средняя цена 110 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты (Сигизмунд III Ваза)

Аверс
Реверс
Шеляг 1583 Познаньский монетный двор
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1
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