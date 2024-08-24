Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1583 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (278)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1583 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6126 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 940 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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