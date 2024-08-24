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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1583 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1583 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1583 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Solidus Numismatik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (278)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1583 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6126 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 940 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1583 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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