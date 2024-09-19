Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1583 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1583
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1583 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4900 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 8 февраля 2024
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Дата 7 октября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 3 сентября 2023
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Дата 23 июня 2023
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Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 13 октября 2022
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