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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1583 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1583 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1583 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1583 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4900 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1583 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1583 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1583 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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