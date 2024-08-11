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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1583 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Талер 1583 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Талер 1583 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,38 гр
  • Диаметр 39,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Талер
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1583 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 56 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 400000 PLN. Торги состоялись 25 октября 2019.

Сохранность
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  • Niemczyk (1)
Польша Талер 1583 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Талер 1583 на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1583 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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