Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1583 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (298)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1583 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе WDA - MiM за 3650 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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