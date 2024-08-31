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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1583 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1583 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1583 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,45 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (298)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1583 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 193 проданному на аукционе WDA - MiM за 3650 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
125 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numis Poland - December 6, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?

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