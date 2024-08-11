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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1583 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1583 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1583 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1583 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
279 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе Naumann - July 3, 2022
Продавец Naumann
Дата 3 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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