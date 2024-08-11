Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1583 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1583
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1583 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 109 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2400 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- GGN (3)
- Jean ELSEN (1)
- JMPG (2)
- Künker (19)
- MARCINIAK (8)
- Monety i Medale (2)
- Naumann (2)
- Niemczyk (4)
- Numedux (3)
- Numimarket (4)
- Numisbalt (1)
- PDA & PGN (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (3)
- Rauch (2)
- Rzeszowski DA (2)
- Stack's (1)
- Stare Monety (1)
- Stary Sklep (2)
- WAG (5)
- WCN (45)
- WDA - MiM (12)
- Westfälische (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1583 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск