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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1583 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1583 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1583 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1583 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Stary Sklep за 4200 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 580 PLN
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Numision - November 25, 2023
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Numision - November 25, 2023
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Александр - July 6, 2022
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Numisbalt - September 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Cieszyńskie CN - April 18, 2021
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша 1 грош 1583 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 грош 1583 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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