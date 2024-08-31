Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1583 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1583 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 471 проданному на аукционе Stary Sklep за 4200 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Artemide Aste (1)
- Cieszyńskie CN (1)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Emporium Hamburg (1)
- Künker (4)
- MARCINIAK (10)
- Monety i Medale (1)
- Niemczyk (5)
- Numedux (1)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (1)
- Numisbalt (1)
- Numision (1)
- PDA & PGN (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rare Coins (1)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (2)
- Stary Sklep (1)
- Tempus (1)
- WCN (24)
- WDA - MiM (3)
- Wójcicki (2)
- Александр (1)
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 580 PLN
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numision
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где купить?
Где продать?
Для продажи 1 грош 1583 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск