Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1583 года "Тип 1580-1586" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1583 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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