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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1583 года "Тип 1580-1586" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1583 года "Тип 1580-1586" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1583 года "Тип 1580-1586" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1583 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 300 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1600 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1583 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Польша Шеляг 1583 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1583 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1583 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Шеляг 1583 на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1583 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1583 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1583 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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