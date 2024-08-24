Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1583 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Денарий
- Год 1583
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1583 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 460 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Rzeszowski DA (2)
- WCN (9)
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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