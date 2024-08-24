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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1583 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1583 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1583 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1583
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1583 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 189 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 460 PLN. Торги состоялись 11 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rzeszowski DA (2)
  • WCN (9)
Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
68 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Денарий 1583 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1583 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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