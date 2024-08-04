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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1578 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1578 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1578
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1578 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 270000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.

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Польша Дукат 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
20068 $
Цена в валюте аукциона 76000 PLN
Польша Дукат 1578 "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
7540 $
Цена в валюте аукциона 5000 GBP
Польша Дукат 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1578 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Дукат 1578 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1578 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1578 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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