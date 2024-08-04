Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1578 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1578
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1578 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 66 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 270000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2014.
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
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