Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1579 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1579 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1579 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 66000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felix Schiessinger (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (2)
  • WCN (2)
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
17427 $
Цена в валюте аукциона 66000 PLN
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
4738 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 14, 2011
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1579 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1579 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1579 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск