Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1579
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1579 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 92 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 66000 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
17427 $
Цена в валюте аукциона 66000 PLN
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
4738 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 14 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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