Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1581 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 13 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Денарий
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1581 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 9400 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.
Сохранность
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- Numisbalt (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
Где продать?
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