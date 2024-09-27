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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (331)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 528 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
577 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша 1 грош 1579 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1579 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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