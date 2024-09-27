Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал 1 грош
- Год 1579
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (331)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 8000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
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Дата 21 июня 2024
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Дата 13 июня 2024
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Дата 13 июня 2024
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 22 марта 2024
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