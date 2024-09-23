Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (111)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Stary Sklep за 3200 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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