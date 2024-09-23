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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1582 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1582 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (111)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1582 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Stary Sklep за 3200 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Польша 1 грош 1582 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - September 26, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 грош 1582 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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