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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1582 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1582 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1582 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,86 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1582 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.

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Польша 1 грош 1582 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Польша 1 грош 1582 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 3000 CZK
Польша 1 грош 1582 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Польша 1 грош 1582 на аукционе Provenance Auctions - May 6, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 128 EUR
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1582 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1582 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1582 на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2002
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1582 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша 1 грош 1582 на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1582 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша 1 грош 1582 на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1582 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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