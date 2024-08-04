Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1582 года (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,86 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал 1 грош
- Год 1582
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1582 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 144 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 30000 PLN. Торги состоялись 18 ноября 2023.
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Продавец Provenance Auctions
Дата 6 мая 2024
Сохранность XF
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 128 EUR
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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