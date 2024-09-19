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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1579 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1579 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1579 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Numismatik Lanz München

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,86 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1579 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 16 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 29000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1579 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1579 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1497 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Польша 1 грош 1579 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1579 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
1838 $
Цена в валюте аукциона 7400 PLN
Польша 1 грош 1579 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1579 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша 1 грош 1579 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша 1 грош 1579 на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 1 грош 1579 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша 1 грош 1579 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1579 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1579 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 1 грош 1579 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша 1 грош 1579 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 грош 1579 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1579 на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 1 грош 1579 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Rauch - June 11, 2021
Продавец Rauch
Дата 11 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1 грош 1579 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша 1 грош 1579 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1579 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша 1 грош 1579 на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 грош 1579 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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