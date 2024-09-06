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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1584 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - 1 грош 1584 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1584 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1584 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6100 PLN. Торги состоялись 10 июня 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (1)
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
995 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Rauch - April 11, 2018
Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1584 "Рига" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 июня 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1584 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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