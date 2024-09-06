Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1584 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1584 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 228 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6100 PLN. Торги состоялись 10 июня 2006.
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 11 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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