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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1584 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,45 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (189)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность AU53 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - October 26, 2023
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1584 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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