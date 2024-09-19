Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1584 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (189)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1537 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.
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