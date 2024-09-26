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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1584 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.

Сохранность
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  • WCN (14)
  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 600 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе WDA - MiM - October 7, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Naumann - November 20, 2016
Продавец Naumann
Дата 20 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Künker - October 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1584 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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