Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1584 года (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1584
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 280 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2000 PLN. Торги состоялись 23 ноября 2013.
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Продавец WDA - MiM
Дата 7 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 20 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность F
Цена
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