Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1584 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1584
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе WDA - MiM за 6300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 17 марта 2024
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Дата 17 февраля 2024
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Дата 26 января 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 7 октября 2023
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Дата 16 сентября 2023
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Дата 6 июня 2023
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Дата 17 марта 2023
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
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Дата 2 декабря 2022
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Дата 13 октября 2022
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