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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1584 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1584 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1584 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 74 проданному на аукционе WDA - MiM за 6300 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WAG (2)
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  • WDA - MiM (10)
  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 3300 PLN
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1584 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1584 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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