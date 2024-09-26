Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1584 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1584 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1584 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1584 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 26 июня 2002.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (2)
  • WCN (5)
Польша Денарий 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Польша Денарий 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Денарий 1584 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 4 декабря 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Денарий 1584 "Гданьск" на аукционе Künker - June 26, 2002
Продавец Künker
Дата 26 июня 2002
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Денарий 1584 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1584 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Денарий Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск