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Денарий 1584 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Денарий
- Год 1584
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1584 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3469 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 150 EUR. Торги состоялись 26 июня 2002.
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