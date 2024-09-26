Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1584 года ID "Тип 1580-1586" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1584
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года со знаком ID. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 490 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец MARCINIAK
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
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Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
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Дата 6 июня 2023
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Дата 5 апреля 2023
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Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Где продать?
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