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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1584 года ID "Тип 1580-1586" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1584 года ID "Тип 1580-1586" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1584 года ID "Тип 1580-1586" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года со знаком ID. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 490 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.

Сохранность
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  • WCN (5)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (7)
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1584 ID на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1584 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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