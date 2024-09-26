Шеляг 1584 года ID "Тип 1580-1586" (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года со знаком ID. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе COINSNET Krzysztof Padzikowski за 490 PLN. Торги состоялись 23 мая 2021.

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