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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1584 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1584 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (105)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (7)
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 660 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Emporium Hamburg - January 8, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - June 28, 2022
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1584 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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