Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1584 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (105)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1584 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 20000 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 450 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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