Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1584 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1584 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1584 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • COINSNET (3)
  • GGN (2)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (16)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (5)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Solidus Numismatik (1)
  • Stare Monety (9)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (17)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (7)
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Шеляг 1584 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1584 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1584 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1584 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1584 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1584 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1584 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1584 на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Шеляг 1584 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1584 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск