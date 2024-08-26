Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1584 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1584
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 334 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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