Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1584 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1584 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1584 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1584
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • DESA (1)
  • GGN (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (8)
  • Niemczyk (5)
  • Numedux (2)
  • Numis Poland (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (7)
  • WDA - MiM (6)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (4)
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1584 "Мальборк" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1584 "Мальборк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1584 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск