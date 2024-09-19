Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1584 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1584
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1584 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе WDA - MiM за 1500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- DESA (1)
- GGN (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (8)
- Niemczyk (5)
- Numedux (2)
- Numis Poland (1)
- PDA & PGN (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (2)
- Stare Monety (1)
- WCN (7)
- WDA - MiM (6)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (4)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Шеляг 1584 "Мальборк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск