Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (182)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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