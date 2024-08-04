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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1579 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1579 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (182)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1579 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 133 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 10000 PLN. Торги состоялись 19 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 720 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша Шеляг 1579 "Гданьск" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1579 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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