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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1582 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1582 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1582 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3425 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
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  • WCN (8)
  • WDA - MiM (8)
  • Wójcicki (2)
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1582 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1582 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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