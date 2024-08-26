Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1579 года (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1579 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3048 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 19000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.
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