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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1579 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1579 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1579 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1579
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1579 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3048 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 19000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2023.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша Шеляг 1579 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1579 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
4410 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1579 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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