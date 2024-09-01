Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586". Малая монограмма (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Малая монограмма
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1582
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года. Малая монограмма. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
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- Wójcicki (5)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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