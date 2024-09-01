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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586". Малая монограмма (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Малая монограмма

Аверс монеты - Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586" Малая монограмма - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1582 года "Тип 1580-1586" Малая монограмма - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1582 года. Малая монограмма. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2700 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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  • Künker (4)
  • MARCINIAK (19)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (2)
  • Numisbalt (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (3)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (5)
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша Шеляг 1582 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1582 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1582 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1582 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1582 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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